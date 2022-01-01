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Avantajını Kaçırmayın
İşinizi Bulvara Taşıyın
Konumu, konsepti ve mimari yapısıyla yatay ve modern sanayinin en iyi örneklerinden biri olan Bulvar 9 Sanayi üretim ve kazancanızı arttırmak için titizlikle tasarlandı.
Şehrin karmaşasının içinde yer almadan, sokak aralarına sıkışmadan, giriş-çıkış imkanlarının son derece rahat olduğu Bulvar 9 Sanayi ile çok geniş bir bulvar üzerinde ticaret yapmanın ayrıcalığını yaşayacaksınız.
Bulvar 9 Sanayi Sitesi'nde depolamadan, imalata, lojistikten ofis yaşamına ayrıcalıklı bir iş hayatı sizi bekliyor
Esenyurt'un ulaşım imkanlarının en rahat olduğu, tüm ana arterlere hızlıca ulaşabileceğiniz bir konumdayız.
Alışılmış sanayi yapılarından farklı olarak iç yollar, ticari ünite cepheleri ve tüm tır geçişleri tamamen açık havada.
Konumu sayesinde hem on binlerce işletmeyle ticaretinizi genişletebilir hemde iş yaptığınız partnerlerinize yakın olursunuz.
Bulvar 9 Sanayi Sitesi'nde yatay ve dikey büyüyebilen ticari üniteler ile ihtiyacınıza uygun alanlar oluşturabilirsiniz.
Bulvar 9 Sanayi Sitesi'ne 20 dakikalık mesafede yaklaşık 1 milyon mavi ve beyaz yakalı istihdama ulaşmanız mümkün.
Lojistik İşletmeler için yüksek taşıma kapasitesi, geniş kolon aralıkları ve tavan yüksekliklerine sahip üniteler mevcut.
Arttırabilir Enerji
Kesintisiz Enerji
Kesintisiz Su
Size Özel Tahsisli Alanlar
En Yakın Karşı Komşu 25 metre
Aks araları 9-10 metre
70 metreye Varan Derinlik
7/24 Güvenlik
Kapalı Otoparklar
Otoparktan Ticari Üniteye Asansörle Ulaşım
Geniş Havalandırma Şaftları
Tüm Ünitelerde Hava Tahliyesi İmkanı
Yangın Söndürme Sistemleri
Fiber Optik Altyapı - Paratoner
Kafe
Mescid
Volis ve Güldallar, Bulvar 9 Sanayi Sitesi için bir kez daha güçlerini birleştirdi. Şimdiye kadar pek çok başarılı projeye imza atan ortaklık, Bulvar 9 Sanayi projesi ile modern sanayiye yeni bir soluk getiriyor.
Bulvar 9 Sanayi, Volis & Güldallar ortaklığı ile hayata geçiriliyor. Bugüne kadar sanayi siteleri, fabrikalar,iş merkezleri ve buna benzer pek çok endüstriyel tesisi başarı ile tamamlayan Volis & Güldallar ortaklığı, Bulvar 9 Sanayi
ile yine başarılı bir işe imza atıyor.
Volis Mühendislik İnşaat San. ve Tic. AŞ; uzmanlık alanı olan, endüstriyel binalar, villalar, toplu konutlar ve
iş merkezi inşaat imalatlarına 17 yıldır devam ediyor.
Güldallar İnş. A.Ş ise; endüstriyel binalar, villalar, iş merkezleri ve gayrimenkul geliştirme konularında sahip olduğu
40 yıllık iş tecrübesi ile Türkiye genelinde çalışmalarına devam ediyor.