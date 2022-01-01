



Bulvar 9 Sanayi, Volis & Güldallar ortaklığı ile hayata geçiriliyor. Bugüne kadar sanayi siteleri, fabrikalar,iş merkezleri ve buna benzer pek çok endüstriyel tesisi başarı ile tamamlayan Volis & Güldallar ortaklığı, Bulvar 9 Sanayi

ile yine başarılı bir işe imza atıyor.



Volis Mühendislik İnşaat San. ve Tic. AŞ; uzmanlık alanı olan, endüstriyel binalar, villalar, toplu konutlar ve

iş merkezi inşaat imalatlarına 17 yıldır devam ediyor.



Güldallar İnş. A.Ş ise; endüstriyel binalar, villalar, iş merkezleri ve gayrimenkul geliştirme konularında sahip olduğu

40 yıllık iş tecrübesi ile Türkiye genelinde çalışmalarına devam ediyor.





