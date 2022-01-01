Sanayinin kalbi Esenyurt'ta geleceğin sanayi sitesi inşa ediliyor.

Konumu, konsepti ve mimari yapısıyla yatay ve modern sanayinin en iyi örneklerinden biri olan Bulvar 9 Sanayi üretim ve kazancanızı arttırmak için titizlikle tasarlandı.

Şehrin karmaşasının içinde yer almadan, sokak aralarına sıkışmadan, giriş-çıkış imkanlarının son derece rahat olduğu Bulvar 9 Sanayi ile çok geniş bir bulvar üzerinde ticaret yapmanın ayrıcalığını yaşayacaksınız.

Arsa Alanı
İnşaat alanı
Ünite
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SİZİ BEKLEYEN AYRICALIKLAR

Bulvar 9 Sanayi Sitesi'nde depolamadan, imalata, lojistikten ofis yaşamına ayrıcalıklı bir iş hayatı sizi bekliyor

EMSALSİZ KONUMUYLA AYRICALIKLI

Esenyurt'un ulaşım imkanlarının en rahat olduğu, tüm ana arterlere hızlıca ulaşabileceğiniz bir konumdayız.

01

AÇIK HAVADA
TİCARET

Alışılmış sanayi yapılarından farklı olarak iç yollar, ticari ünite cepheleri ve tüm tır geçişleri tamamen açık havada.

02

İŞ AĞINIZ
YANIBAŞINIZDA

Konumu sayesinde hem on binlerce işletmeyle ticaretinizi genişletebilir hemde iş yaptığınız partnerlerinize yakın olursunuz.

03

İHTİYACA GÖRE GENİŞLETİLEBİLİR MODÜLER YAPI

Bulvar 9 Sanayi Sitesi'nde yatay ve dikey büyüyebilen ticari üniteler ile ihtiyacınıza uygun alanlar oluşturabilirsiniz.

04

İŞGÜCÜ
ELİNİZİN ALTINDA

Bulvar 9 Sanayi Sitesi'ne 20 dakikalık mesafede yaklaşık 1 milyon mavi ve beyaz yakalı istihdama ulaşmanız mümkün.

05

LOJİSTİK İŞLETMELERE ÖZEL TİCARİ ÜNİTELER

Lojistik İşletmeler için yüksek taşıma kapasitesi, geniş kolon aralıkları ve tavan yüksekliklerine sahip üniteler mevcut.

06

İHTİYAÇLARINIZIN TAM KARŞILIĞI

20 METREYE

Varan Tavan Yüksekliği

TIR

Ulaşabilir üniteler

2,5 TON'A

Varan Taşıma Kapasitesi

7/24 KESİNTİSİZ
İŞ HAYATI

Arttırabilir Enerji
Kesintisiz Enerji
Kesintisiz Su

01

Sorunsuz Yükleme - Boşaltma

Size Özel Tahsisli Alanlar
En Yakın Karşı Komşu 25 metre

02

RAHAT
ÇALIŞMA ALANLARI

Aks araları 9-10 metre
70 metreye Varan Derinlik

03

ARACINIZ DA SİZ DE GÜVENDESİNİZ

7/24 Güvenlik
Kapalı Otoparklar
Otoparktan Ticari Üniteye Asansörle Ulaşım

04

TÜM TEKNİK DETAYLAR DÜŞÜNÜLDÜ

Geniş Havalandırma Şaftları
Tüm Ünitelerde Hava Tahliyesi İmkanı
Yangın Söndürme Sistemleri
Fiber Optik Altyapı - Paratoner

05

Günlük İhtiyaçlar Yanıbaşınızda

Kafe
Mescid


06
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EŞSİZ BİR LOKASYON

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Bulvar 9 Sanayi, Volis & Güldallar ortaklığı ile hayata geçiriliyor. Bugüne kadar sanayi siteleri, fabrikalar,iş merkezleri ve buna benzer pek çok endüstriyel tesisi başarı ile tamamlayan Volis & Güldallar ortaklığı, Bulvar 9 Sanayi
ile yine başarılı bir işe imza atıyor.

Volis Mühendislik İnşaat San. ve Tic. AŞ; uzmanlık alanı olan, endüstriyel binalar, villalar, toplu konutlar ve
iş merkezi inşaat imalatlarına 17 yıldır devam ediyor.

Güldallar İnş. A.Ş ise; endüstriyel binalar, villalar, iş merkezleri ve gayrimenkul geliştirme konularında sahip olduğu
40 yıllık iş tecrübesi ile Türkiye genelinde çalışmalarına devam ediyor.



250.000 m2

İNŞAAT


200.000 m2

ARSA


7

TAMAMLANAN PROJE